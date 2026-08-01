Мишустин: школьники чаще выбирают профильную математику и физику на ЕГЭ

КЫЗЫЛ, 1 авг — РИА Новости. Школьники стали чаще выбирать профильную математику и физику на ЕГЭ, это результат популяризации программ, связанных с техническими специальностями, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Председатель правительства в пятницу прилетел в Туву в рамках рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. В субботу Мишустин посетил общеобразовательную школу № 22 имени Д. Б. Ондара в Кызыле.
«Не может не радовать то, что ребята на сегодняшний день из-за популяризации, в том числе по поручению президента, программ, связанных с техническими специальностями, с математикой, с физикой, с химией, с биологией, стали чаще выбирать сложные предметы», — сказал Мишустин.
Премьер-министр обратил внимание на то, что недавно в Туве впервые появился обладатель 100 баллов на ЕГЭ по физике.
«И таких ребят очень много — с очень высоким баллом. На сегодняшний день у нас более 33% ребят за два года выбрали физику как основной предмет, и около 25% повышение идет к математике за два года, то есть ребята выбирают профильную математику», — рассказал Мишустин.
Председатель правительства выразил надежду на то, что Минпросвещения с учителями и всем коллективом «сделает все возможное, чтобы ребята получали самое современное образование, являлись патриотами своей страны, хорошо учились и продолжали выбирать свою профессию, неважно куда бы они не пошли — профессионалитеты, училища, институты, высшие учебные заведения».