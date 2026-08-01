Фанпарк «Бобровый лог» пригашает на «Семейный день спорта»

Главное событие дня — мультигонка из четырех этапов: спортивное ориентирование, скалолазание, туристическая полоса препятствий и трейлраннинг. На каждом этапе от семьи участвуют один ребенок и один взрослый, их общий результат учитывается в итоговом рейтинге. Награды вручат в каждой дисциплине и по итогам всей мультигонки — участников ждет много классных призов.