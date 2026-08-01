Фанпарк «Бобровый лог» пригашает на «Семейный день спорта»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В год своего 20-летия Фанпарк «Бобровый лог» продолжает радовать красноярцев и гостей города яркими спортивными событиями.
Так, 9 августа с 10:00 до 15:00 состоится «Семейный день спорта», который объединит активный отдых, командный дух и новые впечатления для всей семьи.
Принять участие в любительских соревнованиях и спортивных мастер-классах приглашаются команды от 2 до 4 человек с детьми 7−13 лет.
Главное событие дня — мультигонка из четырех этапов: спортивное ориентирование, скалолазание, туристическая полоса препятствий и трейлраннинг. На каждом этапе от семьи участвуют один ребенок и один взрослый, их общий результат учитывается в итоговом рейтинге. Награды вручат в каждой дисциплине и по итогам всей мультигонки — участников ждет много классных призов.
Программа:
10:00−11:00 — регистрация в сервис-центре «Оазис».
10:00−15:00 — мастер-классы и интерактивные локации.
11:00 — открытие фестиваля.
11:10−11:30 — разминка и брифинг.
12:00−14:30 — мультигонка.
15:00 — награждение.
Зарегистрироваться можно по ссылке fanpark-bobrovyy-lo-event.timepad.ru/event/4114565/. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Приходите всей семьей — будет интересно, активно и полезно для всех!
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