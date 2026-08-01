В Новосибирской области усиливают охрану заказников перед сезоном браконьерства

Принятые меры уже позволили сократить количество случаев браконьерства в Легостаевском заказнике. Незаконная охота становится всё более рискованной для нарушителей: за добычу животных предусмотрены крупные штрафы. Так, за незаконно убитого лося можно получить взыскание до 500 тысяч рублей. Кроме того, у нарушителей могут конфисковать оружие и автомобиль, а в некоторых случаях браконьеру грозит уголовная ответственность и лишение свободы.