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В Новосибирской области усиливают охрану заказников перед сезоном браконьерства

Охотоведы усиливают патрулирование заказников и устанавливают фотоловушки перед осенним сезоном незаконной охоты.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области готовятся к осеннему сезону, когда в лесах может активизироваться браконьерство. Охотоведы и инспекторы заказников уже усиливают меры безопасности и готовятся противостоять незаконной охоте.

Легостаевский заказник расположен в Искитимском районе и занимает около 31 тысячи гектаров лесов, холмов и водоёмов. Особо охраняемая природная территория была создана в 1974 году.

В холодное время года для диких животных здесь заранее заготавливают корм: сено, овёс и веники. Также устанавливают солонцы с солью, которую особенно любят косули и лоси. В прошлом году в Новосибирской области оборудовали около 400 кормушек и более тысячи солонцов. Благодаря этому животные обеспечены дополнительным источником пищи.

Однако одной из главных проблем для охотоведов остаётся незаконная охота.

«Косуля, в основном сибирская, — это основной лакомый кусочек. Бывают случаи, кто совсем безбашенные, на лося браконьерничают. Сейчас мир техники, сейчас делаются все экспертизы, и доказывается это всё свободно, мало кто уходит от ответственности», — пояснил «Вестям Новосибирск» старший охотовед государственного биологического заказника «Легостаевский».

По словам специалистов, летом случаи браконьерства встречаются редко. В это время животные лучше слышат приближение человека по шуму травы и треску веток, а также могут почувствовать его запах. Как правило, незаконные охотники начинают активнее выходить в лес с наступлением осени.

К этому периоду инспекторы готовятся заранее. На территории заказника устанавливают скрытые фотоловушки, а также регулярно проводят рейды и патрулирование.

Принятые меры уже позволили сократить количество случаев браконьерства в Легостаевском заказнике. Незаконная охота становится всё более рискованной для нарушителей: за добычу животных предусмотрены крупные штрафы. Так, за незаконно убитого лося можно получить взыскание до 500 тысяч рублей. Кроме того, у нарушителей могут конфисковать оружие и автомобиль, а в некоторых случаях браконьеру грозит уголовная ответственность и лишение свободы.