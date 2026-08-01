В Краснодарском крае суд обязал больницу устранить нарушения, угрожающие жизни пациентов

Темрюкский районный суд удовлетворил иск территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и обязал ГБУЗ «Темрюкская центральная районная больница» устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, которые создавали потенциальную угрозу жизни и здоровью пациентов, а также риск распространения инфекционных заболеваний.
Поводом для судебного разбирательства стало неисполнение больницей предписания надзорного ведомства, выданного после профилактического визита. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в деятельности ЦРБ нарушения, однако в установленный срок руководство учреждения их не исправило.
После этого Роспотребнадзор привлек к административной ответственности по статье 19.5 КоАП РФ как саму больницу, так и ее главного врача.
Темрюкский районный суд полностью поддержал требования надзорного ведомства. Теперь больнице предстоит в течение года с момента вступления решения в законную силу устранить все выявленные нарушения. Исполнение судебного акта взято на контроль специалистами Роспотребнадзора.
О какие именно нарушениях идет речь, не уточняется.
Ранее СМИ уже обращали внимание на проблемы с соблюдением санитарных норм в Темрюкской ЦРБ. В 2023 и 2024 годах местные жители неоднократно жаловались на антисанитарию в медучреждении, в том числе на нашествие тараканов в отделениях, включая детское инфекционное и пищеблок.