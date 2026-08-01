В Краснодарском крае суд обязал больницу устранить нарушения, угрожающие жизни пациентов

Ранее СМИ уже обращали внимание на проблемы с соблюдением санитарных норм в Темрюкской ЦРБ. В 2023 и 2024 годах местные жители неоднократно жаловались на антисанитарию в медучреждении, в том числе на нашествие тараканов в отделениях, включая детское инфекционное и пищеблок.