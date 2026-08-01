Мишустин рассказал о модернизации поликлиник в России

«Первичное звено — это основа здравоохранения. Поэтому по поручению президента мы запустили масштабную программу его модернизации. Чтобы привести в порядок больницы и поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, создать там комфортные условия для пациентов и врачей. И за это время — с 2022 года — в 1,6 раза стало меньше зданий, требующих капитального ремонта. Оборудования старше 10 лет — в 1,4 раза», — отметил он.