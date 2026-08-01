В самарском аэропорту задержали несколько рейсов 1 августа

В субботу, 1 августа в самарском аэропорту Курумоч вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за беспилотной опасности, которая действовала около 4 часов, с 05:30 до 09:30. Об этом сообщили в приложении службы МЧС России.
Из-за угрозы атаки БПЛА вылеты некоторых рейсов задержали. Сейчас время отправки перенесли у рейсов в Москву, Минеральные воды, Нижний Новгород, Сочи, Шарм Эль Шейх и Душанбе.
Был введен режим «Ковер» в регионе и закрыто воздушное пространство на всех высотах с 06:21 до 09:30. Теперь аэропорт работает в штатном режиме.
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