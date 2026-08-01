В Тыве за 5 лет ввели в эксплуатацию более 1,2 млн кв. м жилья

Более 1,2 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Тыве за последние 5 лет. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина в республику.
Строительство — одно из приоритетных направлений для региона. Оно идет при поддержке государства. Объем вложений составил около 5 млрд рублей. При этом отрасль является активным налогоплательщиком. Так, в бюджет региона только за этот год строительные компании перечислили более 1 млрд рублей.
Был зафиксирован ряд значимых результатов. Среди них — сокращение стоимости и сроков строительства. Материалы больше не требуется завозить из соседних регионов.
Кроме того, Тыва — активный участник программы формирования комфортной городской среды. В голосовании за объекты благоустройства, которое проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», участвует около половины жителей республики. Все это помогает менять облик региона. В Тыве появляются современные микрорайоны с развитой инфраструктурой, новые школы и детские сады.
«Это облик экономики новой Тывы, который потом даст возможности как для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, так и для роста ВРП и, как следствие, денежных доходов населения», — отметил Михаил Мишустин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.