В Тыве за 5 лет ввели в эксплуатацию более 1,2 млн кв. м жилья

Строительство — одно из приоритетных направлений для региона. Оно идет при поддержке государства. Объем вложений составил около 5 млрд рублей. При этом отрасль является активным налогоплательщиком. Так, в бюджет региона только за этот год строительные компании перечислили более 1 млрд рублей.