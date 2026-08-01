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Безработица в Тыве за последние 5 лет сократилась в 4 раза

Среднемесячная зарплата выросла за этот период на 71%

Безработица в Республике Тыве за последние 5 лет сократилась в 4 раза благодаря реализации нацпроектов и федеральных программ. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина в регион.

Также на 71% выросла среднемесячная зарплата и до 18,6% снизился уровень бедности в Тыве — в 2020 году он составлял 31,7%. Этому способствовал в том числе соцконтракт. В республике уже заключено 22 тыс. социальных контрактов с малоимущими жителями.

Увеличивается активность бизнеса: число предприятий за последние годы выросло на 51%, а число занятых в малом и среднем предпринимательстве — в 2,3 раза.

Огромное значение для Тывы имеет сельское хозяйство. При поддержке федерального центра созданы производство по первичной обработке шерсти, убойные цеха и мясоперерабатывающие предприятия, а также откормочные площадки. В результате валовая продукция сельского хозяйства по сравнению с 2020 годом выросла на 35%.

А благодаря программе развития республики турпоток вырос в 1,4 раза. За 5 лет Тыва привлекла более 4 млрд рублей в развитие туристической инфраструктуры.

С 2025 года в России по решению Президента РФ Владимира Путина реализуются обновленные национальные проекты. Они направлены на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семей, создание комфортной и безопасной среды, экологическое благополучие, развитие экономики, технологий и цифровой сферы.

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