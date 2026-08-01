Безработица в Тыве за последние 5 лет сократилась в 4 раза

Также на 71% выросла среднемесячная зарплата и до 18,6% снизился уровень бедности в Тыве — в 2020 году он составлял 31,7%. Этому способствовал в том числе соцконтракт. В республике уже заключено 22 тыс. социальных контрактов с малоимущими жителями.