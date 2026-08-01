Самый большой аквапарк в Беларуси откроется прямо на водохранилище Цнянка, сообщает телеграм-канал застройщика ЖК «Северный Берег».
Площадь объекта составит 2000 метров квадратных. Аквапарк смогут посещать и взрослые, и дети от шести лет рост которых от 120 сантиметров в сопровождении совершеннолетних. Максимальный допустимый вес одного посетителя указан 150 килограммов.
Аквапарк на воде откроется летом 2026 года на территории жилого комплекса «Северный Берег».
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