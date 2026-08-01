Самый большой аквапарк в Беларуси откроется прямо на водохранилище Цнянка

Площадь объекта составит 2000 метров квадратных. Аквапарк смогут посещать и взрослые, и дети от шести лет рост которых от 120 сантиметров в сопровождении совершеннолетних. Максимальный допустимый вес одного посетителя указан 150 килограммов.