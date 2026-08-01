«Человек-кукуруза» и «дешевый кабак» на променаде: как живет курортный Зеленоградск

Приехавшего в Зеленоградск туриста в оборот стремятся взять уже на вокзале. Как только выходишь из поезда или автобуса, сразу сталкиваешься с выстроившимися в ряд проводниками на Куршскую косу. «Давайте я сначала объясню, что вас ждет, — предложил один из них после вопроса о том, сколько такое путешествие стоит. — С группой из семи-восьми человек едем на микроавтобусе. Выходим на берегу Куршского залива на 10-м километре, дальше — озеро Чайка, поселок Рыбачий, Танцующий лес, дикий пляж у границы, где почти нет людей». Стоит это удовольствие 2900 с человека с учетом экологического сбора в 400 рублей. Кормить за эти деньги, правда, не обещают. Зато обещают развлекать исторически достоверными рассказами. Любопытно, кстати, было бы послушать. Но, наверное, все же в другой раз…