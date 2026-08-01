Исполнительный директор аэропорта «Пермь» утвержден генеральным

Еще 2 июня АО «Международный аэропорт Пермь» объявил о том, что генеральным директором АО стал Николай Тарануха. Ранее господин Тарануха также работал в структурах «Новапорт Холдинг», с 2021 года он возглавлял аэропорт Кемерово. Он был официально представлен краевым властям. По данным источников «Ъ-Прикамье», назначение господина Бурдина было связано с тем, что кандидатура Николая Таранухи на тот момент не была утверждена в Росавиации. По данным собеседников, на период согласования он занял в АО должность исполнительного директора.