В субботу после ливня в Калининграде обещают +24°С

В субботу после ночного ливня в Калининграде обещают до +22…+24°С. У побережья традиционно прохладнее — до +19…+22°С. Влажность воздуха сегодня 100%.
Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», уже со второй половины дня, после 14−15 часов в Калининграде, на западе и побережье вновь начнутся ливни и грозы. К 16−18 часам они доберутся до остальной части области.
Лить то тут, то там будет в течение всего вечера.
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