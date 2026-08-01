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В субботу после ливня в Калининграде обещают +24°С

После 14−15 часов снова польет дождь.

В субботу после ночного ливня в Калининграде обещают до +22…+24°С. У побережья традиционно прохладнее — до +19…+22°С. Влажность воздуха сегодня 100%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», уже со второй половины дня, после 14−15 часов в Калининграде, на западе и побережье вновь начнутся ливни и грозы. К 16−18 часам они доберутся до остальной части области.

Лить то тут, то там будет в течение всего вечера.

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