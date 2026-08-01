Самозанятые в России смогут выходить на оплачиваемые больничные с 1 августа.

Взносы надо платить начиная со следующего месяца после подачи заявления. А первый оплачиваемый больничный можно получить через шесть месяцев участия в эксперименте. То есть самозанятые, которые подали заявления в январе текущего года и с февраля начали платить взносы, могут получать выплаты с августа.