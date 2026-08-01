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Михаил Мишустин: с 2019 года в России построено свыше 1,7 тысячи новых школ

За этот же период в стране отремонтировано более 6,5 тысячи таких учреждений.

Более 1,7 тыс. новых школ построено и свыше 6,5 тыс. отремонтировано в России с 2019 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Тыву.

В учреждениях обновляют и предметные кабинеты. Современное оборудование с 2025 года поступило в 23 тыс. кабинетов труда и ОБЗР. В 2026-м оснащаются 23 тыс. кабинетов физики, музыки и изобразительного искусства. А в 2027 году запланирована поставка оборудования в 20 тыс. кабинетов химии, биологии и математики.

Качество образования с каждым годом повышается, о чем свидетельствуют результаты ЕГЭ. Растут как средние баллы, так и баллы по естественно-научным предметам. Увеличивается также число высокобалльников.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов также рассказал о готовности школ к 1 сентября. В учреждения пойдут 17,8 млн учеников. Из них 1,5 млн — впервые сядут за парты.

«Я надеюсь, что наше Министерство просвещения с учителями, со всем коллективом, сделает все возможное, чтобы ребята получали самое современное образование, являлись патриотами своей страны, хорошо учились и продолжали выбирать свою профессию. Неважно, куда бы они пошли: в “Профессионалитет”, училище, институт, высшее учебное заведение», — подчеркнул глава правительства.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.