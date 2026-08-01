Михаил Мишустин: с 2019 года в России построено свыше 1,7 тысячи новых школ

«Я надеюсь, что наше Министерство просвещения с учителями, со всем коллективом, сделает все возможное, чтобы ребята получали самое современное образование, являлись патриотами своей страны, хорошо учились и продолжали выбирать свою профессию. Неважно, куда бы они пошли: в “Профессионалитет”, училище, институт, высшее учебное заведение», — подчеркнул глава правительства.