В Тыве за 5 лет отремонтировали 21 медицинское учреждение

Ремонт 21 медицинского учреждения провели в Тыве за последние 5 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Анатолий Югай во время рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина в регион.
По словам Анатолия Югая, в Тыве также построили 12 врачебных амбулаторий и 61 фельдшерско-акушерский пункт. Для медучреждений приобрели более 700 единиц медицинского оборудования, 85 автомобилей и 5 мобильных диагностических комплексов.
До 2030 года в республике планируют отремонтировать 20 объектов здравоохранения. Кроме того, в Тыве намерены закупить свыше 270 единиц медоборудования для детских поликлиник. А в 2029 году должны завершить строительство Республиканской детской больницы на 150 койко-мест. Данное лечебное учреждение оснастят более чем 200 единицами современного оборудования.
«Самое главное, что за 10 лет в 1,6 раза меньше стало необходимости ремонтировать, приведены в порядок практически все медицинские учреждения в Тыве. Замечательный результат. Продолжайте развивать медицину», — заявил Михаил Мишустин.
Премьер-министр также ознакомился с работой консультативно-диагностического центра в Кызыле. Он был построен в 2021 году. В учреждении установлены аппараты КТ и МРТ, рентген-диагностический комплекс, ультразвуковые сканеры и эндоскопическое оборудование. В центре работает более 150 высококлассных специалистов. Премьер-министру показали современную регистратуру, отделение лучевой диагностики, отделение эндоскопии, центр амбулаторной хирургии, а также центр медицинской реабилитации, где оказывают помощь участникам СВО.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.