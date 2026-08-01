В Тыве за 5 лет отремонтировали 21 медицинское учреждение

Премьер-министр также ознакомился с работой консультативно-диагностического центра в Кызыле. Он был построен в 2021 году. В учреждении установлены аппараты КТ и МРТ, рентген-диагностический комплекс, ультразвуковые сканеры и эндоскопическое оборудование. В центре работает более 150 высококлассных специалистов. Премьер-министру показали современную регистратуру, отделение лучевой диагностики, отделение эндоскопии, центр амбулаторной хирургии, а также центр медицинской реабилитации, где оказывают помощь участникам СВО.