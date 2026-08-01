В Хабаровске перевозчик выплатит компенсацию пострадавшей в ДТП девочке

Выяснилось, что перевозчик нарушил договор с лагерем, заменив автобус без согласования: вместо Kia Granbird на маршрут вышел Hyundai Aero Town, техническое состояние которого было неудовлетворительным. Именно это стало причиной ДТП. В аварии пострадали 29 детей и 3 сопровождающих, в том числе девочка 2016 года рождения — она получила травму коленного сустава.