37 ветеранов СВО получили дипломы «Сталинградского призыва»

Кадровый проект «Сталинградский призыв» стартовал 2 февраля 2025 года по инициативе губернатора Андрея Бочарова. На сайте зарегистрировались 566 человек, после отбора к обучению приступили 37 ветеранов СВО. Наставниками выступили заместители губернатора, депутаты Госдумы, глава Волгограда, руководители муниципалитетов и предприятий. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Время героев»; её запуск в сентябре 2025 года прошёл с участием первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко и губернатора Андрея Бочарова.