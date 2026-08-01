В Хабаровске приставы помогли братьям решить квартирный спор

Судебные приставы помогли жителю Хабаровска получить доступ в квартиру, доставшуюся ему после смерти родителей, сообщает ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Мужчина не мог воспользоваться своим правом на жилье из-за конфликта с братом.
Хабаровчанин обратился в суд, потребовав вселить его в квартиру и обязать родственника не препятствовать пользованию жильем. Суд удовлетворил требования и вынес соответствующее решение.
Однако добровольно исполнить его брат отказался. Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Индустриальному району Хабаровска. Сотрудники службы возбудили исполнительное производство, но должник игнорировал требования и не выходил на связь.
За неисполнение решения суда мужчине назначили исполнительский сбор, а затем составили протокол об административном правонарушении по статье 17.15 КоАП РФ. Но и эти меры не сразу заставили его выполнить требования.
Переломным моментом стало извещение о возможном вскрытии квартиры. После этого мужчина пришел на прием к судебному приставу, сделал дубликат ключей и передал его брату.
В результате вмешательства службы судебных приставов спор между наследниками удалось урегулировать, а оба собственника получили возможность пользоваться квартирой.