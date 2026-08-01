Новые светофоры и переходы появятся во Владивостоке до конца года

До конца 2026 года во Владивостоке появятся несколько новых светофорных объектов, а один из действующих будет капитально обновлен. Об этом корр. ИА PrimaMedia в ходе интервью рассказал ведущий специалист Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Алексей Чертов.
«В ближайшее время новый регулируемый пешеходный переход появится на улице Новоивановской, 4, в районе госпиталя ТОФ. Это решение принято, в том числе, по обращениям жителей. Светофор будет работать в вызывном режиме: пешеход сможет нажать кнопку и безопасно перейти дорогу. Это позволит обеспечить удобную и безопасную пешеходную связь с госпиталем», — отметил специалист.
По его словам, еще один новый светофор появится на пересечении улиц Невельского и Спиридонова. Его установят в рамках комплексного ремонта улично-дорожной сети по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Ранее регулируемого перекрестка на этом участке не было.
Кроме того, изменения коснутся светофорного объекта на пересечении улиц Ладыгина и Черняховского. Его капитально модернизируют в связи с изменением конфигурации перекрестка, расширением отдельных участков дороги и перераспределением полос движения.
Напомним, что почти 90% светофоров Владивостока уже подключены к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД), а на отдельных участках работают адаптивные режимы, при которых продолжительность фаз светофора меняется в зависимости от интенсивности потока транспорта.