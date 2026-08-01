Новые светофоры и переходы появятся во Владивостоке до конца года

По его словам, еще один новый светофор появится на пересечении улиц Невельского и Спиридонова. Его установят в рамках комплексного ремонта улично-дорожной сети по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Ранее регулируемого перекрестка на этом участке не было.