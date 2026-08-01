Обновлённую набережную реки Кия получили жители Полётного района имени Лазо

В селе Полетное района имени Лазо завершается благоустройство общественной территории на берегу реки Кия. Работы велись в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», общая сумма финансирования из бюджетов всех уровней составила более 2,5 млн рублей.
На сегодня подрядная организация выполнила комплекс мероприятий по восстановлению прибрежной зоны. Проведена расчистка и углубление русла реки, береговая линия отсыпана чистым песком. Для отдыхающих оборудованы прогулочные дорожки, установлены скамейки и смонтирован современный пирс.
Новая инфраструктура уже активно используется местными жителями. По словам сельчан, пирс стал популярным местом семейного досуга, а рыбаки отмечают улучшение подходов к воде и увеличение уловов после расчистки русла.
Открытие обновленной территории запланировано в ближайшие дни. Администрация Полетненского сельского поселения рассчитывает, что объект станет точкой притяжения для любителей активного отдыха на природе.