Обновлённую набережную реки Кия получили жители Полётного района имени Лазо

В селе Полетное района имени Лазо завершается благоустройство общественной территории на берегу реки Кия. Работы велись в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», общая сумма финансирования из бюджетов всех уровней составила более 2,5 млн рублей.