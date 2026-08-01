БСЖ: визуализация контента актуальна для всех медиа Беларуси

«Визуализация контента сейчас одинаково актуальна для всех медиа Беларуси, будь то небольшие региональные СМИ, например, наши “районки”, где трудятся от 8 до 12 творческих журналистов. И радийщикам, и мультимедийщикам, и газетчикам нужно визуализировать свой контент, быть успешными в новых медиа», — сказал глава БСЖ.
Он также напомнил, что на последнем подведении итогов работы за год журналисткой отрасли задача, которую поставила вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич, — это создание подкастов. Речь идет об исторических, образовательных, научных, туристических и других подкастах.
Более того, по словам Кривошеева, это тема также заложена в программе социально-экономического развития на ближайшие пять лет.
«Понятно, что снятого живьем и смонтированного видео- или фотоконтента не хватает, нам нужны новые средства цифровизации для его создания», — подчеркнул председатель правления союза.
Актуальный тренд
Секретарь Союза журналистов России (СЖР), доцент кафедры цифровой журналистики МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова Роман Серебряный в свою очередь рассказал об одном из важных для журналистов и медиа тренде.
«Сейчас тренд заключается не в том, чтобы привлекать блогеров, а в том, чтобы и журналисты, и медиа, и люди, которые работают и представляют различные корпорации, вели свои аккаунты и выстраивали сетку из своих ресурсов», — рассказал он.
При этом секретарь СЖР предупредил, что в данном случае присутствовать в медиапространстве нужно с пониманием того, что человек относится к представляемому бренду. В связи с этим, по его словам, нужно быть аккуратными в высказываниях и в публикуемом контенте, чтобы никто, в последствии не сказал, что это мнение редакции, организации, корпорации и так далее.
Семинар по работе СМИ в условиях новой цифровой реальности проводит Белорусский союз журналистов совместно с Союзом журналистов России. Мероприятие проходит в Доме Москвы в Минске.