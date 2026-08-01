БСЖ: визуализация контента актуальна для всех медиа Беларуси

При этом секретарь СЖР предупредил, что в данном случае присутствовать в медиапространстве нужно с пониманием того, что человек относится к представляемому бренду. В связи с этим, по его словам, нужно быть аккуратными в высказываниях и в публикуемом контенте, чтобы никто, в последствии не сказал, что это мнение редакции, организации, корпорации и так далее.