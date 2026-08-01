В Новосибирске заметили военный истребитель Су-34

Су-34 — это российский многофункциональный фронтовой истребитель-бомбардировщик поколения «4++», предназначенный для высокоточных ударов по наземным целям в любое время суток и при любой погоде, а также для уничтожения воздушных целей. Машина имеет экипаж из двух человек (летчик и штурман-оператор, сидящие бок о бок). Максимальная скорость полета достигает 1,45 Маха (примерно 1900 км/ч), а боевая нагрузка может достигать 8,5 тонн — это позволяет нести широкую номенклатуру управляемых ракет и авиабомб.