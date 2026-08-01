«Автотор» представил на ВДНХ линейку электромобилей для бизнеса и муниципальных нужд

Главный легковой автомобиль стенда — АМБЕРАВТО А5. Это не просто седан, а полноценный инструмент для работы в такси, каршеринге или корпоративном автопарке. Запас хода более 500 км и вместительный салон делают его экономически эффективной альтернативой двигателям внутреннего сгорания. Для бизнеса это снижение затрат на топливо и обслуживание, особенно при интенсивной эксплуатации. Модель уже прошла необходимые сертификационные испытания и готова к передаче заказчикам.