«Автотор» представил на ВДНХ линейку электромобилей для бизнеса и муниципальных нужд

30 июля по 2 августа, калининградский производитель «Автотор» развернул экспозицию, посвященную коммерческому потенциалу электрического транспорта. Компания, известная своими сборочными мощностями, сейчас активно переориентируется на развитие собственных электромобильных брендов. В этот раз зрителям представлены три производственные модели, каждая из которых нацелена на конкретный рыночный сегмент — от корпоративных парков до городских служб ЖКХ.
Главный легковой автомобиль стенда — АМБЕРАВТО А5. Это не просто седан, а полноценный инструмент для работы в такси, каршеринге или корпоративном автопарке. Запас хода более 500 км и вместительный салон делают его экономически эффективной альтернативой двигателям внутреннего сгорания. Для бизнеса это снижение затрат на топливо и обслуживание, особенно при интенсивной эксплуатации. Модель уже прошла необходимые сертификационные испытания и готова к передаче заказчикам.
Особый акцент сделан на коммерческой технике. EONYX Cargo представляет собой решение для городской логистики. В условиях, когда крупные фуры не могут проехать по узким дворам, этот маневренный электромобиль становится незаменимым. Его востребованность растет вместе с бумом онлайн-торговли, где скорость и точность доставки напрямую зависят от транспорта. Тихий электропривод позволяет заходить в жилые зоны без нарушения санитарных норм, что является преимуществом перед дизельными аналогами.
Самым неординарным экспонатом стал AMBERTRUCK EV75 в кузове мусоровоза. «Автотор» демонстрирует, что электротяга способна решать задачи тяжелого коммунального хозяйства. Подобные машины уже тестируются в ряде регионов, и первые отзывы говорят о значительной экономии на горючем. Снижение выбросов и уровня шума — это прямой вклад в улучшение экологической обстановки в городах-миллионниках.
На протяжении фестиваля специалисты «Автотора» подробно консультируют гостей о технических характеристиках, сроках окупаемости и доступных сервисных пакетах. Финансовый партнер экспозиции, банк ВТБ, предлагает специальные кредитные программы для юридических и физических лиц. А сеть PUNKT E знакомит посетителей с инфраструктурой быстрой зарядки, проводя розыгрыши и викторины. Таким образом, участие в «Продвижении» становится для автомобильного завода из Калининграда не просто выставочной активностью, а эффективной коммуникационной платформой для переговоров с крупными заказчиками и частными покупателями.