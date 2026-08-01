Житель Советска с психическим расстройством украл дорожные знаки и оскорбил полицейских

Суд направил его на принудительное лечение.
В Советске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, страдающего психическим расстройством. Мужчина обвиняется в краже дорожных знаков и другого муниципального имущества на сумму свыше 100 тыс. рублей. Преступления были совершены в августе 2025 года. Впоследствии, будучи недовольным изъятием автомобиля сотрудниками полиции, он оскорбил их.
Согласно заключению экспертизы, фигурант страдает психическим заболеванием. В связи с этим суд применит к нему принудительные меры медицинского характера. Кроме того, по иску прокурора мужчина лишён права управления транспортными средствами.