Житель Советска с психическим расстройством украл дорожные знаки и оскорбил полицейских

В Советске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, страдающего психическим расстройством. Мужчина обвиняется в краже дорожных знаков и другого муниципального имущества на сумму свыше 100 тыс. рублей. Преступления были совершены в августе 2025 года. Впоследствии, будучи недовольным изъятием автомобиля сотрудниками полиции, он оскорбил их.