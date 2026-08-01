Балтийская романтика, фанк и «Булочки с сыром»: чем запомнится открытие «Калининград Сити Джаза» в этом году

В пятницу, 31 июля, Центральный парк встретил ежегодный фестиваль «Калининград Сити Джаз»18+. Вечер солнечный, и радует гостей не только погода: выступить в Калининграде прилетели топовые артисты из разных стран. На открытии музыкального праздника побывал корреспондент «Клопс».
Публика в фестивальном городке сама разная: одни пришли на концерт прямо с работы, а другие явно не один час провели у зеркала, чтобы создать идеальный образ. Строгие рубашки соседствуют с летними сарафанами, вечерние макияжи — с уставшими, но довольными лицами тех, кто явно только что вышел из офиса.
Возможно, самые счастливые люди в парке — организаторы «Сити Джаза». Когда со сцены объявляют, что фестивальный городок открывается, откуда-то из-под сцены раздаётся «Ура, товарищи!» Редкие сотрудники с таким энтузиазмом встречают начало рабочей смены.
Гости попадают в фестивальный городок по-разному: кто-то галантно ведёт под руку даму, кого-то везут в коляске, а кто-то осторожно переступает на высоких каблуках.
«Абсолютно прав президент нашего фестиваля Владимир Кацман: боже, какие вы красивые! — заметила бессменная ведущая “Сити Джаза” Светлана Колбанёва. — Вы такие элегантные, вы так потрясающе одеты — и это ваш праздник! Это праздник вашего стиля, вашего настроения, вашей балтийской романтики».
Удивительно, но при всём обилии нарядных дам мало кто делает селфи. Совместные фото — да, многие снимают сцену и других гостей, но себя — куда реже, чем обычно на музыкальных фестивалях. Похоже, что гости планируют общаться и слушать музыку, а не отмечаться в соцсетях.
В тени памятника Высоцкому по традиции выстраивается очередь: каждая третья компания делает кадр с поэтом, словно он тоже имеет прямое отношение к джазу. Впрочем, в первую очередь это праздник музыки — и позже это продемонстрируют на сцене сами артисты.
По соседству с Высоцким расположился джаз-маркет. Здесь продаются кассеты и пластинки, сувениры, одежда и украшения. Есть площадка, посвящённая калининградской музыке: тут можно купить, например, книгу Левченко о «Вагонке». Если повезёт — даже с автографом автора.
Один из самых интересных прилавков связан со знаменитым комплексом бывшей психиатрической больницы Алленберг под Знаменском. Художники изобразили её в чёрно-белых тонах, а на одной из работ готическую архитектуру даже совместили в джазовыми символами. Идея простая: кто знает, не пройдёт ли когда-нибудь джазовый фестиваль в Алленберге?
Но пока гости рассаживаются в Центральном парке. Всё по традиции: есть обычный зрительный зал, есть поляна, на которой можно расположиться с собственным стулом или пледом, а есть территория за забором.
«Поаплодируем гостям нашего города, потому что их всё больше и больше. Калининград все-таки становится туристическим центром, — заметил ведущий и генеральный продюсер фестиваля Андрей Левченко. — И, конечно же, я не могу не сказать большое спасибо тем, которые мысленно с нами. Это люди, которые принципиально держатся и не покупают билеты. Но они с нами по ту сторону забора. Друзья, я вас приветствую, мы вас очень любим».
Тем, кто расположился «по ту сторону», хорошо видно экраны — благо их два с обеих сторон сцены. «И ещё мы улучшили звук. На прошлом фестивале нам жаловались с улицы Красносельская, что плохо слышали там. Мы постарались и сегодня поддадим», — шутит Левченко. Доля правды в этом есть: звук действительно отличный в любой точке фестивального городка.
Организаторы подчёркивают: для «Сити Джаза» важна преемственность поколений. Одни приводят на фестиваль родителей, другие — детей. Совсем юные гости могут отдохнуть на специальной площадке, но многие предпочитают вместе с родителями слушать музыку.
Яркиё представитель «детей фестиваля» — Илья Пищенко, которого Колбанёва много лет назад награждала на детском джазовом конкурсе. Она вспоминает: парень тогда играл на аккордеоне и был ростом примерно с него же.
Теперь Пищенко — известный в Калининграде и за его пределами музыкант. Он открывает фестиваль во главе собственной группы FOXTROT JAZZ BAND. Начинать с местных артистов — это ещё одна старая и нерушимая традиция «Сити Джаза».
«Происходит необычайная для меня вещь. Всё раньше и раньше стали приходить зрители! — удивляется Андрей Левченко. — Раньше все приходили ко вторым и третьим [исполнителям], а сейчас вы собираетесь на самое начало. Спасибо, что вы любите наших артистов! Растёт вкус у наших зрителей и профессионализм у наших музыкантов».
FOXTROT JAZZ BAND выступает в расширенном составе и с необычной программой. Никаких заезженных мелодий: только малоизвестные работы классиков джаза и собственные композиции Пищенко. В числе последних — изящная самба, название которой переводится с португальского как «Булочки с сыром».
Музыканты отдали должное не только классикам джаза, но и легендарному композитору Александру Зацепину, который в этом году отмечает столетие. Так, гости фестиваля услышали его песню «Он пришёл, этот добрый день» из фильма «31 июля».
Атмосфера на фестивале самая домашняя: кто-то танцует — может быть, гости, а может, и сотрудники. Тяжело удержаться, когда играет такая музыка. Девушки на траве уже сбросили туфли, кто-то принёс пиццу, над всем фестивалем витает запах еды.
В зале много свободных мест. Дело отнюдь не в том, что калининградцы разлюбили джаз: кто-то всё же решил прийти на хедлайнеров, а кто-то просто гуляет. Под музыку хорошо не только сидеть в зале, но и, скажем, беседовать с друзьями за столиком — или даже передохнуть на коленях у Владимира Высоцкого. Этим, правда, в основном занимаются юные гости.
Ещё одна особенность «Сити Джаза» — это место свиданий. Есть совсем юные парочки, а есть и те, кто пришёл с внуками. Это неважно — главное, что людей любого возраста джаз настраивает на романтический лад.
«Говорят, что вся музыка так или иначе о любви, — замечает Пищенко. — Что бы ни произошло, каким бы тяжёлым ни был путь людей друг к другу, пусть все его всегда проходят».
Солнце тем временем клонится к закату. Деревья за сценой окрашиваются в разными цветами, зажигаются фонари, парочки присаживаются ближе друг к другу. Андрей Левченко объявляет фестиваль официально открытым.
«Мы стали одним из, мне кажется, лучших балтийских фестивалей. Поаплодируйте нам, правда, мы стараемся. Вип-зона, вы тогда, 20 лет назад, были такие маленькие. У вас была такая маленькая вип-зона. Смотрите, как вы разрослись, друзья!».
Вип-зона — это важно, поскольку именно там наслаждаются музыкой спонсоры «Сити Джаза». Гости могут узнать о них не только со сцены — многие компании приготовили собственные площадки на территории фестивального городка. Впрочем, гулять у сцены «випы» тоже не стесняются — домашняя атмосфера заражает всех.
Следом за калининградскими музыкантами на сцену выходят гости из Чили — CHRIS GALVEZ & ORGAN TRIO. Зарубежные артисты радуют удивительным мастерством — и в первую очередь это касается барабанщика, чьё соло невозможно не оценить, даже если если прежде вы никогда не видели музыкантов.
«Это джаз! — подчёркивает Лвеченко, — Это реальный джаз! Много импровизации, много игры, друзья, как и должно быть!».
Светлана Колбанёва призналась: пригласить зарубежных звёзд было непросто. «Всегда сложно организовать логистику Скажу так: фестиваль — это айсберг. Зрители не должны видеть всё, не надо вам видеть все эти хлопоты».
Никуда без официальной части. Поздравить гостей с открытием «Сити Джаза» приехал лично губернатор Алексей Беспрозванных. «Я всех вас поздравляю с этой замечательной датой, пусть эта площадка только развивается», — сказал он.
Губернатор приехал не просто так: президент фестиваля Владимир Кацман и генеральный продюсер Андрей Левченко получают от него медали в честь 80-летия региона. Вряд ли хоть у кого-то в зале возникли сомнения в том, что награда заслуженная: чтобы убедиться в этом, достаточно оглянуться вокруг.
«У меня есть мечта, — признаётся в ответном слове Владимир Кацман. — Я хочу создать ещё один фестиваль в нашем городе. Это будет фестиваль моды и стиля. Я уже год вынашиваю эту идею, но всему своё время». Первый мерч будущего фестиваля получает не кто-нибудь, а губернатор — тут же, на сцене.
«Теперь я перехожу к главному, — объявляет ведущий. — Я перехожу к выступлению хедлайнера сегодняшнего дня, который, естественно будет зажигать. Это будет, конечно, тоже джаз. Но не просто, а весёлый джаз, потому что это фанк, а фанк — это всегда весело!».
Весёлый фанк привезли гости с другой стороны Атлантики. На сцену готовится выйти американская группа BUTTER FUNK FAMILY. Возглавляет её обладатель «Грэмми», мультиплатиновый артист и автор песен Принтц Борд.
Но выходят зарубежные артисты не сразу: зрители должны подготовиться к их приходу. Как? Собраться на танцплощадке, чтобы концерт смог логично перейти в дискотеку.
«Сейчас будет просто нереальный драйв, — обещает Левченко. — Мы начнём танцевать без пятнадцати десять, и, надеюсь, закончим в двенадцать. Потому что, с величайшего позволения правительства Калининградской области, нам разрешили тихонечко шуметь до полуночи».
На самом деле шуметь тут будут до воскресенья — все три дня фестиваля. Всё это время парк будет украшен, полон нарядных людей и зажигательных мелодий.
«Калининград Сити Джаз» — большой фестиваль, который себя любит. И, безусловно, есть за что.
В прошлом году открытие «Калининград Сити Джаза» сопровождалось проливным дождём — но даже непогода не смогла испортить гостям настроение.