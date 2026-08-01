Балтийская романтика, фанк и «Булочки с сыром»: чем запомнится открытие «Калининград Сити Джаза» в этом году

«Поаплодируем гостям нашего города, потому что их всё больше и больше. Калининград все-таки становится туристическим центром, — заметил ведущий и генеральный продюсер фестиваля Андрей Левченко. — И, конечно же, я не могу не сказать большое спасибо тем, которые мысленно с нами. Это люди, которые принципиально держатся и не покупают билеты. Но они с нами по ту сторону забора. Друзья, я вас приветствую, мы вас очень любим».