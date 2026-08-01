В Красноярском крае выберут финансовую столицу региона

В августе в Красноярском крае стартует первый региональный конкурс «Финансовая столица Красноярского края». Муниципалитеты смогут подать заявки на участие до конца месяца. Победитель получит статус финансовой столицы края на один календарный год — в 2027 году, также муниципалитету окажут поддержку в развитии проектов по финансовой грамотности. Конкурс должен показать, в каких территориях края наиболее активно развивают финансовую культуру и используют успешные практики работы с жителями. Комиссия оценит, как муниципалитеты проводят просветительские мероприятия, вовлекают жителей разных возрастов, развивают инициативное бюджетирование и взаимодействуют с образовательными, общественными и финансовыми организациями. Также будет учитываться участие территорий в федеральных проектах. Муниципальное образование, набравшее наибольшее количество баллов, станет финансовой столицей Красноярского края на 2027 год. На площадке победителя проведут краевое мероприятие по финансовой грамотности, где обсудят актуальные вопросы и обменяются опытом. Напомним, что в арсенал мошенников все чаще входят фальшивые мобильные приложения.