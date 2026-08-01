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Челябинка через суд вернула 2,27 млн рублей, переведённых мошенникам

Суд удовлетворил иск прокурора о неосновательном обогащении.

Прокуратура Курчатовского района Челябинска добилась возврата крупной суммы, которую местная жительница перевела аферистам. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Женщина, попав под влияние злоумышленников, отправила на чужой счёт 2 271 500 рублей. Деньги оказались у жителя Брянска — так называемого дроппера, через которого мошенники выводили средства.

Надзорное ведомство подало иск в Советский районный суд Брянска с требованием взыскать с получателя неосновательное обогащение. Суд полностью удовлетворил требования.

Теперь за тем, как будет исполнено это решение, установлен контроль. В полиции по данному факту расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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