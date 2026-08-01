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Огромная пробка образовалась на трассе «Дон» у Горячего Ключа в сторону моря

Затор сохраняется здесь на протяжении всего курортного сезона.

Источник: Новая Кубань

На федеральной автодороге М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа утром 1 августа образовался многокилометровый затор в направлении Черноморского побережья. По данным сервиса «Яндекс. Карты», вереница автомобилей растянулась на 10 километров.

Пробка начинается на 1380-м километре трассы в районе АЗС «Роснефть» и доходит до скалы Петушок. Плотное движение также фиксируется на участке от Хребтового до Молдавановки. По информации очевидцев, водители тратят на преодоление затора не менее полутора часов.

Встречное направление — в сторону Краснодара и северных регионов — остается свободным.

Подобные заторы на этом участке трассы становятся традиционными в разгар курортного сезона, когда поток автомобилей, следующих к черноморским курортам, значительно увеличивается. Для снижения нагрузки на дорогу с 30 апреля по 13 сентября 2026 года на участке от Горячего Ключа до Джубги действует ограничение проезда для грузового транспорта массой более 15 тонн по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни с 08:00 до 21:00.