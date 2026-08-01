Огромная пробка образовалась на трассе «Дон» у Горячего Ключа в сторону моря

Подобные заторы на этом участке трассы становятся традиционными в разгар курортного сезона, когда поток автомобилей, следующих к черноморским курортам, значительно увеличивается. Для снижения нагрузки на дорогу с 30 апреля по 13 сентября 2026 года на участке от Горячего Ключа до Джубги действует ограничение проезда для грузового транспорта массой более 15 тонн по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни с 08:00 до 21:00.