Выпускница воронежского госуниверситета из Марокко родила девочку в поезде по пути в Липецк

— Амара ушла в туалет и закричала. Мы сразу поспешили на помощь и поняли, что она рожает, — рассказывает врач-онколог. — Мы уложили ее на кровать, я начала принимать малыша. На тот момент уже виднелась головка. Мои муж и старший сын мне ассистировали.