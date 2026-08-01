Уголовное дело и штрафы: «Нижновэнерго» сообщило о рейде на нелегальные фермы

«Нижновэнерго» призывает сообщать о фактах вмешательства в работу электрооборудования, незаконного подключения к электросетям, а также об изготовлении и использовании устройств, искажающих показания приборов учёта. Сделать это можно анонимно и бесплатно по горячей линии «Светлая линия 220»: 8‑800‑220‑0‑220 (круглосуточно) или по короткому номеру 220 с мобильного. Также на сайте компании доступна специальная форма для анонимных сообщений.