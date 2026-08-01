Уголовное дело и штрафы: «Нижновэнерго» сообщило о рейде на нелегальные фермы

«Нижновэнерго» (филиал «Россети Центр и Приволжье») совместно с Управлением МВД России по Нижнему Новгороду пресекло работу девяти нелегальных криптоферм в городе, сообщили в организации.
Несанкционированные площадки для майнинга действовали в разных районах и использовали самовольное подключение к электросетям.
В ходе оперативно‑следственных мероприятий полицейские и энергетики изъяли более 120 единиц майнингового оборудования, а также приборы учёта электроэнергии со следами вмешательства в их работу. По факту безучётного потребления электричества составлены акты, сумма предварительного ущерба «Нижновэнерго» оценивается более чем в 20 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.
Согласно законодательству, начисления за выявленное безучётное и бездоговорное потребление носят штрафной характер и многократно превышают стоимость похищенной электроэнергии. В компании подчёркивают: честно оплачивать фактически потреблённую энергию экономически выгоднее, чем нести штрафные платежи после проверок.
Энергетики также напоминают, что подобные нарушения создают реальную угрозу безопасности жителей и стабильности энергосистемы региона. Из‑за действий «энерговоров» страдают добросовестные плательщики: средства, которые могли быть направлены на развитие и модернизацию сетей, вынужденно идут на компенсацию потерь. Самовольное подключение к сетям провоцирует перепады напряжения, поломки бытовой техники, повышает риск пожаров и технологических сбоев.
«Нижновэнерго» призывает сообщать о фактах вмешательства в работу электрооборудования, незаконного подключения к электросетям, а также об изготовлении и использовании устройств, искажающих показания приборов учёта. Сделать это можно анонимно и бесплатно по горячей линии «Светлая линия 220»: 8‑800‑220‑0‑220 (круглосуточно) или по короткому номеру 220 с мобильного. Также на сайте компании доступна специальная форма для анонимных сообщений.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержан организатор девяти майнинговых ферм.