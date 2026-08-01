Омские врачи назвали симптомы рака легких

Сегодня, 1 августа, отмечается Всемирный день борьбы с раком легких. В Омской области данная патология по итогам 2025 года заняла 4-е место среди всех злокачественных опухолей по частоте диагностики. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Коварство недуга в том, что в 70% случаев его обнаруживают на поздних стадиях, когда прогноз неблагоприятный. Опухоль склонна к метастазированию и рецидивам даже после радикального лечения, однако при своевременном обращении терапия эффективна.
Врачи советуют не игнорировать тревожные признаки: беспричинный сухой кашель, длящийся несколько недель, затрудненное дыхание и одышку при минимальной нагрузке, осиплость голоса, свистящие звуки при дыхании, боль в грудной клетке, кашель с прожилками крови, хроническую усталость и резкую потерю веса без явных причин.
Диспансеризация остается лучшей профилактикой опасного заболевания. Медики подчеркивают: чем раньше выявлена патология, тем выше эффективность лечения и больше вероятность полного выздоровления.