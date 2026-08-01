Первый туристический поезд Владивосток — Суйфэньхэ прошел таможню без нарушений

Первые два рейса прямого туристического поезда по маршруту Владивосток — Суйфэньхэ (КНР) успешно прошли таможенный контроль. Сотрудники ЖДПП Пограничный проверили багаж 48 членов экипажа и 738 туристов — все пассажиры, не покидая вагонов, оперативно оформили все необходимые процедуры со стороны таможни и погранслужбы. Нарушений не выявлено. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".