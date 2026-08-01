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Первый туристический поезд Владивосток — Суйфэньхэ прошел таможню без нарушений

48 членов экипажа и 738 туристов оформили все прямо в вагонах.

Источник: Комсомольская правда

Первые два рейса прямого туристического поезда по маршруту Владивосток — Суйфэньхэ (КНР) успешно прошли таможенный контроль. Сотрудники ЖДПП Пограничный проверили багаж 48 членов экипажа и 738 туристов — все пассажиры, не покидая вагонов, оперативно оформили все необходимые процедуры со стороны таможни и погранслужбы. Нарушений не выявлено. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

«Запуск прямого железнодорожного сообщения стал важным шагом в восстановлении трансграничных туристических потоков между Россией и Китаем. Маршрут будет пользоваться высоким спросом у жителей Дальнего Востока и Сибири», — отметил начальник поста Алексей Канин.

После успешного тестового запуска планируется сделать маршрут регулярным. Это позволит значительно увеличить туристический поток и укрепить экономические и культурные связи между странами.