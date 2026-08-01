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Более 2 тысяч тонн мусора вывезли из водоохранной зоны Шершней в Челябинске

Свалку ликвидировали после вмешательства прокуратуры.

Источник: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Из водоохранной зоны Шершневского водохранилища в Челябинске вывезли более двух тысяч тонн строительного мусора после прокурорской проверки, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее специалисты выезжали на место после жалоб людей на скопление покрышек, сломанной мебели, балок и прочего мусора для проверки требований экологического законодательства. По результатам выезда прокурор постановил ликвидировать свалку.

Последующая проверка показала, что водоохранная зона Шершней от мусора очищена.