Более 2 тысяч тонн мусора вывезли из водоохранной зоны Шершней в Челябинске

Из водоохранной зоны Шершневского водохранилища в Челябинске вывезли более двух тысяч тонн строительного мусора после прокурорской проверки, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Ранее специалисты выезжали на место после жалоб людей на скопление покрышек, сломанной мебели, балок и прочего мусора для проверки требований экологического законодательства. По результатам выезда прокурор постановил ликвидировать свалку.
Последующая проверка показала, что водоохранная зона Шершней от мусора очищена.