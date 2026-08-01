Движение по новой улице Благовещенской в Калининграде обещают открыть в начале августа. Информацию об этом сообщают на сайте администрации города.
«Улица Благовещенская: в минувшие выходные уложили верхний слой асфальта. На следующей неделе планируют нанести разметку и открыть движение по новой улице между улицей Суздальской и улицей Маршала Покрышкина», — сообщили в администрации Калининграда.
Строительство первого этапа улицы Благовещенской планировали завершить до конца июля. Работы приостанавливали из-за ожидания поставки асфальтобетона. Протяжённость участка дороги составляет один километр.
Строительство улицы Благовещенской начали летом 2025 года. Власти заключили контракт с ООО «Вираж». Компания выполнит работы за 220,7 миллиона рублей. Компания должна обустроить проезжую часть, тротуары и велодорожку. На всём протяжении трассы предусмотрено устройство зелёной зоны. Также необходимо оборудовать канализацию, наружное освещение, установить светофоры, пешеходное ограждение.
Все работы по строительству улицы Благовещенской планируют провести в три этапа. Общая протяжённость четырёхполосной дороги составит около двух километров. Она пройдёт от кольца на улице Покрышкина до Гагарина. Проект включает переустройство сетей и реконструкцию круговой развязки.
Строительство улицы Благовещенской намерены выполнить в 2026—2028 годах. Общая стоимость работ оценивалась в один миллиард рублей.