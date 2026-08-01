Движение по новой улице Благовещенской в Калининграде обещают открыть в начале августа

Все работы по строительству улицы Благовещенской планируют провести в три этапа. Общая протяжённость четырёхполосной дороги составит около двух километров. Она пройдёт от кольца на улице Покрышкина до Гагарина. Проект включает переустройство сетей и реконструкцию круговой развязки.