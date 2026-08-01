Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение по новой улице Благовещенской в Калининграде обещают открыть в начале августа

На дороге необходимо нанести разметку.

Движение по новой улице Благовещенской в Калининграде обещают открыть в начале августа. Информацию об этом сообщают на сайте администрации города.

«Улица Благовещенская: в минувшие выходные уложили верхний слой асфальта. На следующей неделе планируют нанести разметку и открыть движение по новой улице между улицей Суздальской и улицей Маршала Покрышкина», — сообщили в администрации Калининграда.

Строительство первого этапа улицы Благовещенской планировали завершить до конца июля. Работы приостанавливали из-за ожидания поставки асфальтобетона. Протяжённость участка дороги составляет один километр.

Строительство улицы Благовещенской начали летом 2025 года. Власти заключили контракт с ООО «Вираж». Компания выполнит работы за 220,7 миллиона рублей. Компания должна обустроить проезжую часть, тротуары и велодорожку. На всём протяжении трассы предусмотрено устройство зелёной зоны. Также необходимо оборудовать канализацию, наружное освещение, установить светофоры, пешеходное ограждение.

Все работы по строительству улицы Благовещенской планируют провести в три этапа. Общая протяжённость четырёхполосной дороги составит около двух километров. Она пройдёт от кольца на улице Покрышкина до Гагарина. Проект включает переустройство сетей и реконструкцию круговой развязки.

Строительство улицы Благовещенской намерены выполнить в 2026—2028 годах. Общая стоимость работ оценивалась в один миллиард рублей.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше