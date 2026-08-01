С 2021 года в РФ отремонтировано около 8 тысяч учреждений здравоохранения

Около 8 тыс. учреждений здравоохранения отремонтировали в России с 2021 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Республику Тыву.
По его словам, это позволило снизить практически вдвое долю зданий, требующих капремонта. Также было закуплено почти 230 тыс. единиц медоборудования.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, рассказал, что в стране сформирована система профилактики заболеваний. Для ее проведения в регионах работают центры общественного здоровья, а также организации первичной медико-санитарной помощи. По итогам года профилактикой охвачено 106,2 млн человек.
Проводится и цифровая трансформация первичного звена. Так, более 1 млн рабочих мест оснащено медицинскими информационными системами, во всех медорганизациях ведутся электронные медкарты, интеллектуальный анализ электронной медкарты сократил время на бумажную работу, также стала доступна запись к врачу через портал госуслуг.
Увеличились и объемы оказания медицинской помощи по ОМС. В перечень входят диагностика дислипидемий, наиболее затратоемкие исследования — КТ, МРТ, эндоскопия, передовые методы диагностики, диспансерное наблюдение и медицинская реабилитация.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.