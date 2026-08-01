В селе Зарубино Пермского края открыли новую спортивную площадку

Новая спортивная площадка, созданная по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», открылась в селе Зарубино Пермского края, сообщили в управлении внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа.
Пространство оснастили пятью современными уличными тренажерами, спортивным комплексом «Тройной турник» и парковой скамьей.
«В последние годы развитию спортивной инфраструктуры в сельских населенных пунктах уделяется особое внимание. Создание современных площадок делает занятия физической культурой более доступными и способствует популяризации активного образа жизни среди детей, молодежи и взрослых», — говорится в сообщении.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.