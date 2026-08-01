Конституцию Казахстана и домбру подняли на вершину Памира

Восхождение состоялось в рамках международного культурно-патриотического проекта «Домбыра на вершинах мира», сообщил Конституционный суд Казахстана.
«На вершине Пика Раздельная Алибек Кайырбек исполнил казахские кюи на домбре, а также поднял действующую Конституцию Республики Казахстан. В ходе международных экспедиций он знакомит альпинистов из разных стран с историей Казахстана, его культурой, государственными символами и Основным Законом страны. За годы реализации проекта Алибек Кайырбек совершил уникальные восхождения на высочайшие вершины Европы, Африки, Гималаев, Тянь-Шаня и Памира, где исполнял казахские кюи на домбре», — сообщили в Суде.
В 2025 году, в честь 30-летия Конституции Республики Казахстан, Алибек Кайырбек впервые в истории поднял Основной закон страны на вершину Айленд-Пик в Гималаях. В 2026 году он продолжил эту патриотическую традицию, подчеркнул Конституционный суд.
Новая Конституция Казахстана вступила в силу 1 июля. Решение было принято 15 марта 2026 года, когда в стране прошел всенародный референдум. По данным Центральной комиссии референдума Казахстана, явка составила 73%, из 12,5 млн граждан, внесенных в списки, на участки пришли почти девять миллионов.
Спустя два дня, 17 марта, комиссия обнародовала окончательные цифры: «за» проголосовали 87% казахстанцев.