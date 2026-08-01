Конституцию Казахстана и домбру подняли на вершину Памира

«На вершине Пика Раздельная Алибек Кайырбек исполнил казахские кюи на домбре, а также поднял действующую Конституцию Республики Казахстан. В ходе международных экспедиций он знакомит альпинистов из разных стран с историей Казахстана, его культурой, государственными символами и Основным Законом страны. За годы реализации проекта Алибек Кайырбек совершил уникальные восхождения на высочайшие вершины Европы, Африки, Гималаев, Тянь-Шаня и Памира, где исполнял казахские кюи на домбре», — сообщили в Суде.