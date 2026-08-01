Санавиация Хабаровского края получила новый самолёт для дальних маршрутов

Статистика работы санавиации подтверждает растущую нагрузку на службу: за первые шесть месяцев 2026 года выполнено 332 вылета, эвакуировано 485 человек, налёт превысил 1442 часа. В 2025 году за тот же период показатели составили 330 вылетов, 485 эвакуированных и более 1351 лётного часа. Увеличение налёта при схожем числе вылетов говорит о том, что маршруты становятся длиннее, а потребность в дальнемагистральной эвакуации — выше.