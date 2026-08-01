В Самаре возобновили работу по уборке паутины проводов с улиц

В Самаре возобновили работы по очистке улиц от воздушных проводов. Первым объектом стала улица Владимирская, на которой сотрудники служб уже переносят под землю 48 метров коммуникаций. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале «Макс».