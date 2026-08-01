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Росводресурсы продлили повышенные сбросы на Волжской ГЭС

Росводресурсы скорректировали график сбросов на волгоградском гидроузле. С 1 по.

Росводресурсы скорректировали график сбросов на волгоградском гидроузле. С 1 по 10 августа он составит 8,5 тысячи кубометров в секунду.

Напомним, с 21 июля по 31 июля включительно через плотину Волжской ГЭС проходило по 8,5 тысячи кубометров. При этом ранее планировалось, что с 1 августа они снизятся до 6,5−7 тысячи кубов.

Решение о новом графике работы Волжской ГЭС было принято в связи с сохраняющимся повышенным фактическим притоком воды в водохранилища Волго-Камского каскада.

Фото V102.RU.

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