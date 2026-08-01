В хозяйстве подмосковной деревни Шульгино родилось более 100 ягнят

Более 100 ягнят родилось в этом сезоне на органическом хозяйстве «М2» в деревне Шульгино Московской области. Ферма активно развивается в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
По словам старшего ветеринарного врача по мелкому рогатому скоту Татьяны Солиной, сейчас в хозяйстве насчитывается около 100 овец породы лакон в дойном стаде. Также есть бараны-производители и молодняк. Всего — около 200 голов.
Мясная порода содержится отдельно, и ее поголовье составляет примерно 1000. Почти все мясные овцы находятся на пастбищах, где пробудут до осени.
В хозяйстве строго соблюдают все правила органического животноводства: не используют стимуляторы роста, не применяют химические вещества, содержат животных в условиях, максимально приближенных к естественным. Это позволяет выпускать экологически чистую продукцию, полезную для человека.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.