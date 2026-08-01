Курсавская школа искусств на Ставрополье получила музыкальные инструменты

Новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы поступили в Детскую школу искусств в селе Курсавка Ставропольского края при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве региона.
«Ключевым приобретением стал рояль “Михаил Глинка”, который используется на репетициях к концертам и конкурсам исполнительского мастерства различного уровня и уже помог нашему ученику Матвею Воропаеву стать лауреатом I степени в младшей возрастной группе X Международного конкурса юных концертмейстеров в Кисловодске», — сказал директор Курсавской ДШИ Леонид Загорский.
Для парка отделения народных инструментов закупили три баяна и аккордеон. Также поступила мобильная интерактивная панель, которая позволяет нескольким ученикам одновременно взаимодействовать с контентом.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.