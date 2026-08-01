Александр Скрябин: В Ростове промыли 12 км ливневок

Ливневая канализация, по оценке главы донской столицы, остается одним из приоритетных направлений городского развития. Важным шагом в этой сфере стало решение о выделении федеральных средств на строительство ливневки в Левенцовке — оно было принято при содействии губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. В районе уже развернулось возведение объекта первой очереди — так называемого Бассейна 1.