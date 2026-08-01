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Православная выставка пройдет в Нижнем Новгороде с 6 по 12 августа

Торгово-выставочная экспозиция соберет участников из разных стран.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородская ярмарка станет местом проведения 47-ой международной православной выставки «Нижегородский край — земля Серафима Саровского» (0+). Ее организуют с 6 по 12 августа, сообщили в пресс-службе региональной епархии.

Главной святыней выставки станет икона святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, из одноименного храма в областном центре. Перед ней будут ежедневно проходить молебны.

Официальное открытие ярмарки состоится 6 августа в 14.00. В часовне павильона № 1 совершат торжественный молебен.

Известно, что торгово-выставочная экспозиция соберет участников из разных стран: России, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Грузии, Израиля, Молдовы, Сербии, Сирии, Украины, Черногории.

В павильоне № 1 Нижегородской ярмарки свои изделия посетителям представят монастыри и храмы из 62 епархий. На стендах можно будет приложиться к святыням, подать требы, узнать историю храмов. Также посетителям предложат приобрести православную и художественную литературу, календари, серебро, подарочные свечи, сухари, натуральную косметику и многое другое.

В павильоне № 2 будут продавать продукты питания, парфюмерию, оптику, одежду и обувь для всей семьи, украшения, сумки, ортопедические подушки и многое другое.

Паломнический центр Нижегородской епархии презентует свои маршруты. В кинозале священники расскажут о святой равноапостольной Нине, об основах православной веры, единстве православной церкви, о смене военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником».

На мероприятие также пригласят психологов и нутрициологов для индивидуальных консультаций. В ходе акции «Во здравие и спасение» все желающие смогут проконсультироваться с врачами, измерить артериальное давление.

Среди других событий — фестиваль «Семья нижегородская», выставки, выступления, встречи с интересными людьми, презентации и выставки книг, показы мод, мастер-классы, конкурсы и т.д.

Вход на выставку-ярмарку и фестиваль — бесплатный. С 6 по 11 августа они будут работать с 10:00 до 19.00, а 12 августа — с 10.00 до 17.00. С информацией о выставке можно ознакомиться по ссылке. Также доступны подробности о фестивале в социальной сети «Вконтакте».

Ранее мы писали, что движение приостановят на улице Ильинской в Нижнем Новгороде 2 августа. Ограничения связаны с проведением Крестного хода в День памяти святого пророка Божия Ильи.

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