Православная выставка пройдет в Нижнем Новгороде с 6 по 12 августа

Вход на выставку-ярмарку и фестиваль — бесплатный. С 6 по 11 августа они будут работать с 10:00 до 19.00, а 12 августа — с 10.00 до 17.00. С информацией о выставке можно ознакомиться по ссылке. Также доступны подробности о фестивале в социальной сети «Вконтакте».