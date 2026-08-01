В деревне Бор Вологодской области установили фельдшерско-акушерский пункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) установили в деревне Бор Вологодской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Старый деревенский ФАП пока находится в деревянном здании. Помощь жителям оказывают фельдшер и медсестра. К фельдшерско-акушерскому пункту прикреплено около 200 человек. Новый медпункт планируется открыть в сентябре. Всего в 2026 году в округах Вологодской области будет создано 10 модульных ФАПов и 1 амбулатория.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.