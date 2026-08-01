У красноярского медведя Кузи в Москве нашли тяжелые травмы позвоночника

Несмотря на неутешительный прогноз и почти нулевые шансы на восстановление хищника, сотрудники парка «Земля прайда» не прибегнут к эвтаназии. В парке пояснили, что пока Кузя не теряет аппетит, интересуется тем, что происходит вокруг, и охотно общается с людьми, они будут делать все возможное для его поддержки. Сейчас медведь находится под постоянным наблюдением врачей, ему назначают нужные лекарства и обеспечивают уход, чтобы облегчить состояние.