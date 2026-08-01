В Калининграде улицу Аральскую закроют до 25 августа

В Калининграде улицу Аральскую закроют со 2 до 25 августа — для прокладки сетей. Как сообщает пресс-служба городской администрации, движение транспорта будет перекрыто на участке от ул. Старшего сержанта Карташева до ул. Лужской.
Дорожные знаки обещают установить своевременно.
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