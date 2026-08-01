Почти одна тыс. семей Дона обратились в пункты проката для новорождённых

По многочисленным отзывам родителей, очень удобно взять на время всё, что нужно для малыша, и не тратить деньги на вещи, которые пригодятся всего на пару месяцев. В частности, родители могут взять кроватку, пеленальный стол, коляску, в том числе для близнецов, манеж, стульчик для кормления, автокресло, ходунки, электрокачель и т.д. Воспользоваться этой мерой поддержки благодаря нацпроекту «Семья» сейчас могут семьи участников специальной военной операции, студенческие, молодые и многодетные семьи, единственные родители; семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, а также один из родителей, не состоящий в зарегистрированном браке.