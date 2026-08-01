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Сорвали сроки. Под Волгоградом расторгли договоры с застройщиками поликлиник

Региональное управление капитального строительства в одностороннем порядке расторгло госконтракты по строительству поликлиник в Камышине и Волжском. Новый подрядчик определится после проведения соответствующих конкурсных процедур.

Жителям Камышина и Волжского придётся обходиться пока без новых поликлиник. Их сдача планировалась на 2025 год. На данный момент договоры с подрядчиками, не уложившимися в сроки строительства, расторгнуты, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

Обе компании уже отстранены от работ. Стройки заморожены. Новый исполнитель будет определён после проведения конкурсных процедур. Подробности в материале vlg.aif.ru.

Всё шло по плану.

Конкурс на возведение поликлиники в Камышине выиграла в своё время компания «Трест № 7» из города Энгельса Саратовской области. Камышане жили в ожидании открытия нового медучреждения с блоком неотложной помощи, стационаром, терапевтическим отделением и кабинетами врачей узкого профиля.

В августе 2024-го губернатор Андрей Бочаров потребовал полностью оснастить строящуюся поликлинику ещё до ее открытия, напомнив, что лечебное учреждение возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В июле 2025-го на стройке побывал депутат Госдумы от Волгоградской области Алексей Волоцков и удостоверился — строительство идёт по графику. Свои слова он подтвердил документально — впечатляющими снимками с места событий.

Однако события, запланированного на конец 2025 года не случилось, а в мае 2026-го выяснилось, что медучреждение вряд ли откроется и до конца этого года, в чём лично убедился глава региона, посетивший стройплощадку и устроивший «разгон» представителю компании, который не успел вставить и слова, чтобы объяснить причину случившегося.

«Сдать в срок невозможно».

В июле 2026 года стало известно о срыве строительства ещё двух медучреждений — в Волгограде и Волжском.

Детскую поликлинику во втором по величине городе региона также должны были сдать в эксплуатацию ещё в 2025-м. По соглашению сторон сроки продлили на год. В здание планировалось перенести поликлинические отделения, которые в настоящее время ютятся в приспособленных помещениях в жилых многоквартирных домах. И медики, и мамы малышей уже предвкушали, как одни будут вести приёмы в комфортных условиях, а другие — ожидать своей очереди с удобствами.

Однако в 20- числах июля в обладминистрации подтвердили: сроки строительства сорваны. На предоставленном пресс-службой видео губернатор, побывавший на площадке, заявляет представителю застройщика: «В том состоянии, в котором здание находится сегодня, сдать его в эксплуатацию в декабре невозможно».

К такому же выводу пришёл глава региона, посетив место строительства реабилитационного центра на территории седьмой волгоградской больницы скорой медпомощи.

Чёрный список УФАС.

1 августа пресс-служба обладминистрации сообщила: региональное управление капитального строительства в одностороннем порядке расторгло госконтракты по строительству поликлиник в Камышине и Волжском.

Новый подрядчик определится после проведения соответствующих конкурсных процедур. Как будет решаться вопрос со средствами, выделенными на строительство, в сообщении не уточняется. Вероятно, разбирательства пройдут в правовом поле в рамках заседаний в Арбитражном суде Волгоградской области, который начнёт работать на новой площадке 12 августа.

И это, увы, не первый случай, когда подрядчики срывают контракты. Ранее стало известно, что волгоградское УФАС в 56-й раз внесло в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Омега», которое сорвало поставку медицинских изделий в онкодиспансер на сумму около 2,5 млн рублей. В том же списке оказалось ООО «Профиклевер», его внесли в РНП в 72-й раз. Остаётся надеяться, что в дальнейшем региону будет больше везти на подрядчиков.

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