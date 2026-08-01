Под Волгоградом расторгли договоры с застройщиками поликлиник

Детскую поликлинику во втором по величине городе региона также должны были сдать в эксплуатацию ещё в 2025-м. По соглашению сторон сроки продлили на год. В здание планировалось перенести поликлинические отделения, которые в настоящее время ютятся в приспособленных помещениях в жилых многоквартирных домах. И медики, и мамы малышей уже предвкушали, как одни будут вести приёмы в комфортных условиях, а другие — ожидать своей очереди с удобствами.